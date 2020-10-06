有時候眼見不一定為實！日前一名網友在山裡閒晃，竟看到一名穿著西裝褲的大叔將上半身塞進牆邊洞口，讓他嚇了好大一跳，差點要報警處理。沒想到走進一看才發現事情真相，當場傻眼。

日本一名帳號為nikai45的網友日前在山裡遠遠看到一名穿著西裝褲的大叔，疑似彎著腰將自己的上半身塞進牆邊洞口，詭異的畫面讓他當場嚇瘋，擔心是發生什麼意外事件。沒想到走進後定睛一看，才發現根本就不是什麼大叔，而是山壁邊的排水孔被罩著一塊黑布罷了，應該是附近住戶為了防止排出的水流亂噴，才特意製作這個簡易的裝置。

從畫面可以看到，山壁突出的水管看起來就像一件「灰色上衣」，黑布就像是一件「西裝褲」，而黏著黑布的膠帶，乍看之下就像是上衣與褲子間的「皮帶」，讓原PO忍不住笑稱「還以為是那個大叔把頭伸進洞裡，原來是為了防止排水濺出而做的裝置」。

文章曝光後笑翻不少網友，除了有上萬人轉發分享之外，還有人留言表示「不知為何，看起來很可怕」、「真的很像欸…」、「這方法不錯，但很可怕」另外也有網友PO出類似經驗，表示自己也曾看過類似的裝置，看起來就好像有一個穿雨衣的人趴在草叢中。