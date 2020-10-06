新娘被掉包了！大陸河南商丘有一對新人結婚，當時在婚宴現場，新郎站在舞台上等新娘入場，豈料門一開，紅毯上竟出現「大隻新娘」爆衝，而新郎定睛一看驚覺不對勁，馬上拔腿向後落跑，而「新娘」的真實身分曝光後，把來賓逗得哈哈大笑。

根據《梨視頻》報導，韓姓新郎當時正在舞台上，等待新娘步入紅毯，豈料門一開，竟出現一名身材身材魁梧的「新娘」，穿著婚紗向舞台的方向衝去，而這時新郎這時才發現新娘被掉包，對方被換成自己的賈姓好兄弟，嚇得趕緊往後退，現場哄堂大笑。

而韓姓新郎當場被朋友抓住，賈男在舞台上告白「這是我愛了20年的男人，他居然要娶了另外一個女人，渣男」，兩人在台上也笑了起來，而賈男受訪時表示，與新郎認識20幾年，而這次惡搞是他妻子的主意，他們的關係都蠻好的，就連拍婚紗時他也跟著去。

而當天賈男剛從武漢回來，就直接奔來參加婚禮，得知惡整的消息後，當下也覺得有趣，因此就答應穿上婚紗，儘管現在還是單身，但他不怕自己以後的婚禮，也可能會被對方惡搞，因為他知道好友一定會出招，假如他現在不先下手，以後就吃虧了。

而韓姓新郎則說，對方一開始進場時，他還沒意識到被整，直到看見對方狂奔後，才認出是自己的朋友，「當時完全不知道，瞬間都傻了，感覺他跑這麼快是上來打我了，我就跑了」，對於好友惡整也相當感動，「想說能有這樣一個兄弟，去哪裡找見，很多人不願意去出這個洋相」。許多網友則笑翻表示「這新郎被新娘和兄弟安排得明明白白，看來婚後生活要苦了」。