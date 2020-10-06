情侶交往後，兩人個性與習慣也不同，唯有到對方家住時，才能看清楚兩人的差異。日前有一名男網友，至女友家過夜，由於是第一次，因此對於女友房家也充滿好奇，期間他躺在床上時，卻頻頻感覺不舒服，直到仔細看床後，才發現問題所在，床單上竟長滿「黑頭粉刺」。

一名男網友在《Dcard》表示，日前他第一次到女友家過夜，期間躺在床上時，卻總覺得不太舒服，直到女友去洗澡時，他才趕緊偷偷的查看床，想找出原因，發現床單上滿滿都是「疙瘩」，好像黑頭粉刺一樣，讓他傻眼的表示「這是什麼鬼！」。

男網友提到「難怪皮膚一直有被菜瓜布刷的感覺，看來以後都不用去角質了」，還分享了近照，只見灰色床單上，有好多一顆顆的「毛球」，且不是侷限於某部位，而是整張床單都是，而原po女友事後也解釋，她床單才買2年而已，但由於很常洗，所以才會起毛球。

不少網友則為女方打抱不平，「用很久的棉被都會這樣，之前在表哥家還有朋友家都看過，定期洗沒你說的那麼髒吧！頂多觸感不好，我如果看到我男友po文這樣嫌棄，一定對他超級失望」、「你女友這樣就被嫌棄蠻可憐的。教你一招，明天去買個有質感的床包組，趁她不在房間的時候換一換」。