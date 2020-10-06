有人為了養寵物，竟然不惜與女友分手。英國有一名34歲男子，一直都很想養鵝，但當時女友卻表示反對，兩人也因意見不合分手，如今他如願養了2隻寵物鵝，經常帶牠們到處趴趴走，有時還會替牠們包尿布，帶到酒吧裡一起玩。

柯比（Sven Kirby）經常分享與寵物鵝的互動影片(影片來源/youtube/SWNS)

根據《Metro》報導，柯比（Sven Kirby）一直很想養寵物，曾經考慮養狗，但因工作忙碌的關係，擔心陪伴狗的時間太少，對狗並不好，因此才打消了養狗的念頭，直到幾年前，他在前往約克（York）找前女友途中，看到河岸邊有幾隻走路蹣跚的鵝，讓他產生養鵝的想法。

再者鵝也不需要花太多時間陪伴，柯比便將此想法告知前女友，豈料對方並不同意，也成了兩人分手的導火線。柯比搜尋離家最近的鵝繁殖場，在今年6月花了80英鎊（約新台幣2986元），買下2隻僅出生5天的圖盧茲鵝(Toulouse geese)，並命名為諾伯特（Norbert）跟嗶嗶（Beep Beep）。

How adorable ❤️️ 由 Metro 發佈於 2020年10月5日 星期一

當柯比在家時，就會讓鵝在屋內自由走動，而他出門時，鵝則被放於花園圍欄裡，而圖盧茲鵝體型較大，且個性溫順，常被繁殖做成鵝肝，壽命可長達40年，而且也不需要太多運動，食物也以草為食，飼養並不困難，柯比表示「牠們是既快樂又友善的動物，非常適合作為寵物飼養」。

但由於鵝無法透過訓練，學會固定地點上廁所，因此柯比為牠們特定買來美國的特製鵝尿布，只要鵝待在室內時，就會幫牠們穿上。每周五晚上與周末，柯比都會帶寵物鵝外出，有時還會一起上酒吧約會，「酒吧裡的的每個人都喜歡牠們」。而鵝從小由柯比帶大，因此也把他當成父親，「牠們對游泳不感興趣，除非我跟著下水」，對於鵝來說，這並不尋常，「我不確定在冬天能游多少泳，但我會盡力的」。