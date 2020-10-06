「現在才知道，頭髮真的很重要！」一名高雄飼主因為要去當兵，日前將頭髮剃光，沒想到毛孩看到第一眼竟然認不出來，還對著他大聲吠叫，讓他超無奈。有趣的是當毛孩發現眼前的光頭男是主人時，馬上一秒變做撒嬌鬼，瘋狂賣萌認錯，將主人逗得哈哈大笑。

主人剃光頭後呆汪竟然認不出還瘋狂吠叫，一聽到聲音才馬上撒嬌求饒。(影片來源/FB/Chili蹦蹦/如遭刪除請見諒)

一名高雄飼主替家中的近2歲的米克斯Chili，創辦了臉書粉專「Chili蹦蹦」，經常在上面分享牠有趣的日常。日前她上傳了一段影片，可以看到，Chili本來開心的想和媽媽討點心吃，突然聽到爸爸回來的聲音，立刻熱情的對著門口搖尾巴。

在 Instagram 查看這則貼文 Chili🌶🌶🌶（@chili_doglife）分享的貼文 於 PDT 2020 年 5月 月 24 日 上午 9:55 張貼

沒想到竟誤將剃成光頭的爸爸認成陌生人，凶狠對著他一陣狂吠，爸爸看了則一臉無奈的說「Chili是爸爸啦」Chili才認出來，1秒衝上前去討摸摸撒嬌，讓主人全都笑翻，直呼「老爸要去當兵了，沒頭髮直接認不出來，死小孩真的會給你氣死！」

在 Instagram 查看這則貼文 Chili🌶🌶🌶（@chili_doglife）分享的貼文 於 PST 2019 年 12月 月 13 日 上午 3:41 張貼

從飼主臉書和粉專的介紹也可以看的出來，Chili個性非常活潑好動，主人表示牠老是仗著自己是女生就到處橫行霸道，最會癱成一坨爛肉，但是經常破壞布偶或擾亂房間，形容牠根本就是「披著乳牛皮的惡魔犬」，十分有趣。