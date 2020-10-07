中秋假期剛結束不久，許多人都趁著這段時間和親朋好友烤肉聚會，不少情侶也都受邀到另一半家中作客。近日，一名女網友就無奈抱怨，自己明明已經表明對海鮮過敏，但男友媽媽依然熱情地餵她吃，之後果然過敏發作，卻被酸「身體很差」，讓她非常傻眼。

這名女網友在《靠北星座》上發文，表示自己中秋連假到男友家烤肉，吃到一半男友媽拿了一盤蝦子要給她吃，但PO主因為對海鮮過敏，只能委婉地拒絕並感謝阿姨的好意，但對方卻相當堅持，「吃一點點沒關係啦，這很新鮮啦」，就連男友都在旁邊幫腔，「我媽都拿給你吃了！你就吃吧」，媽媽還剝好一隻蝦子拿到她嘴邊，無奈之下PO主只好在心裡祈禱千萬不要過敏，就張口吃下。

但事與願違，不久後PO主開始覺得全身發癢，只好偷偷請男友幫忙買藥，沒想到男友竟跑去跟媽媽告狀，男友媽得知後立刻反酸她「身體很差」，之後男友也對她過敏感到不滿，覺得PO主在嫌棄他媽媽，出言怒嗆：「你現在是嫌蝦子不新鮮嗎？全部的人吃都沒怎樣，就你毛病最多」，讓她的心情瞬間降到谷底。

貼文發布後立刻引起眾多網友的憤怒，紛紛留言替PO主打抱不平，「這是過敏原問題跟新不新鮮哪有關係，分明就是沒知識」、「分手！連一點健康知識都沒有，而且交往就這種回應婚後不會站妳這邊」、「這是常識問題，過敏很嚴重耶，還硬要，建議放生吧」、「過敏嚴重的話會死人啊！連這個都不知道，還要把問題推在過敏人的身上，他們真的很有問題！」。