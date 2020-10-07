印度北方邦（Uttar Pradesh）阿格拉（Agra）日前發生一起悲劇，35隻猴子闖入施工中的民宅「打群架」，導致牆壁直接倒塌，害民宅屋主和一名工人因為被掉落石塊壓倒，送醫後雙雙宣告傷重不治。

根據《Times Now News》報導，黃金交易商「拉克斯曼」（Laxman Tulisiani）的房子因為年久失修，進行改造工程，沒想到本月5日晚間，卻無端闖入35隻猴子在3樓打群架，當時他和建築工人韋拉（Veera）正在逐層檢查房屋狀況，正當他們檢查到2樓時，突然聽到3樓傳來激烈的騷動，就在他們還來不及反應時，3樓的牆壁因為猴群打架，造成崩塌。

掉落的石塊就這樣直接從3樓墜落至2樓，將他們砸個正著。等到警消人員獲報後，隨即將2人從石塊中拉出，並緊急送醫搶救，無奈他們的頭部因為受到劇烈撞擊，雙雙宣告不治。

事實上，阿格拉市是著名景點泰姬瑪哈陵的所在地，因為宗教保護，和遊客投餵食物，使得當地有逾2.5萬隻猴子。長期下來，猴群傷人的事件時有所聞，去年11月就有猴群闖入民宅，直接將襁褓嬰兒咬死；同年也發生一名58歲婦人被猴群攻擊，流血過多而亡。儘管當地政府試圖將部分市區猴子轉移到鄉村，並且進行絕育，但目前似乎成效不彰。