有些租屋處並沒有提供洗衣機和烘衣機，因此住戶必須到外面的自助洗衣店清洗衣物。但在最近，一名女網友踏進洗衣店後，竟看到疑似一隻小狗被困在洗衣機內翻攪的驚人畫面，讓她頓時間嚇壞了！

洗衣機內驚現小狗的臉讓PO主嚇一大跳(圖/蔡姓網友授權提供)

這名女網友在《爆廢公社》分享照片，她表示自己近日到洗衣店洗衣服，沒想到卻看見了驚人的一幕，一隻小狗受困在洗衣機當中，不停地跟著機器一起滾動，牠的雙眼也直盯著外面，恐怖的場景讓PO主嚇得直呼：「阿狗，你怎麼在裡面啦！」；不過仔細一看就可以發現，這其實是一場誤會，洗衣機內的只是一個狗狗的造型抱枕，並不是真的有小狗受困。

網友們看到後也一瞬間被嚇到，了解真相後才紛紛笑說：「也太像真的了吧，是我看到也會嚇一跳」、「拍攝者不救」、「太像真的了吧」、「愛狗人士先忍住啊！」、「乍看以為掛了（深呼吸了兩下）」。

飼主用自家愛犬的照片訂做了一個抱枕(圖/網友禎善涂授權提供)

沒想到這篇文竟釣出了抱枕的主人，在看見自家抱枕被PO出來後，她也出面留言澄清：「這是我家的…抱枕！牠還活著，謝謝大家」，也貼出了愛犬和抱枕的合影照片，狗狗乖巧的模樣十分可愛。