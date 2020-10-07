台灣手搖飲料店遍地開花，還能夠依據消費者的個人喜好，調整甜度冰塊，受到不少人喜愛。不過就有網友不禁好奇，「怎麼算加盟飲料店都很難賺啊…怎麼還是一家一家開？」貼文一出隨即掀起熱議，更有不少內行人曝光飲料店背後的成本內幕。

原PO在PTT「八卦板」以「加盟飲料店怎麼賺錢的」為題，PO文指出，工讀生時薪160元，若1杯飲料50元，毛利以50％計算，在未扣除房租、人事、其他雜費的情況下，賺25元，這代表1小時內起碼要賣出7杯以上，才能平衡工讀生的成本。

若是再將其他成本算入，至少1小時要賣逾16杯，才能補足人事成本，讓他不禁好奇，「怎麼算加盟飲料店都很難賺啊…怎麼還是一家一家開？」

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言回應「就飲料成本來說，應該不到售價的50％」、「初期（加盟金）不就要300萬」、「成本50％不用做生意啦！成本最高的就人力和租金」、「成本要50％你還是收一收比較快」、「你這毛利率太高了吧，淨利至少3成好嗎，扣除所有雜費」、「成本50％？頂多20％」、「一杯飲料50元，成本大概不到20元吧」、「整杯飲料成本最高的應該是杯子」。

此外，也有網友指出「聽說某家茶一斤一百，一斤可以泡100杯，茶＋糖＋冰＋杯子，不超過5元，毛利70%以上好嗎，貴在人事房租」、「我同學加盟五十嵐，不含水電人事，1杯成本約佔3成」、「貴在人事，毛利30％吧，淨利就不到了…通常是衝外送」。