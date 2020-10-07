在生活中偶爾會遇到一些不太有禮貌的人事物，這時到底該如何應對才會是最佳的方法呢？一名網友日前到醫院看病，在排隊掛號時卻突然被一名70歲的老人插隊，讓他又生氣又不知所措，無奈詢問：「被老人插隊怎麼辦？」，引起網友熱烈討論。

這名網友在PTT發文，透露自己日前到醫院看病，當時他正在排隊等待掛號，因為現在疫情的關係，醫院都會有需要配合的防疫安全距離，沒想到卻因此被一名行動緩慢的70歲老人插隊，對方直接無視他的存在，靠近櫃台後說自己要掛號，PO主雖然生氣但也有些不知所措，無奈直言：「如果是年輕人，早就噹下去」，也好奇若是碰到同樣的情況，其他網友會有什麼做法。

此文一出，很快就引起網友熱烈討論，有些人認為插隊就是不對的事情，不應該讓對方輕易得逞，「直接叫他排隊」、「罵啊，緩慢不是不守規矩的藉口」、「我也碰到，直接大聲請她排隊」、「我都直接跟阿伯說：隊伍排到那裡了啦，我帶你去排」、「大聲讓周遭都知道他插隊，堅持要他排隊」。

但也有很多人留言苦勸，「醫院的話，老人我嘴不下去」、「如果是在醫院的話，沒差啦真的」、「醫院的話就算了」、「很不爽，但我會忍下去」、「這種直接讓啊…有什麼好氣的」、「他可能眼睛不好沒看到你，體諒一下，而且他可能不懂防疫距離，根本不知道你在排隊，不見得有心插隊」、「有些醫院有高齡友善喔，老人真的不用排隊」。