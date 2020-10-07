台灣原住民族擁有各自的起源傳說，幾世紀以來，不斷與人口較多的各移民族群彼此衝突、交流，加上長期以來因都市化，而流入各大都會區。不過日前就有網友不禁好奇，「原住民哪一族最剽悍啊？」貼文一出隨即掀起熱議。

台灣原住民族目前僅16個民族為官方所承認，對此，就有網友在PTT「八卦板」以「原住民哪一族最剽悍啊」為題，PO文指出「現在有分到16族了，就不一一列舉了，會是打出霧社事件的賽德克族嗎？還是人數最多的阿美族？還是在離島討海的達悟族？」

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言回應「會出草的都很兇吧」、「泰雅、布農跟太魯閣那種山上打獵的」、「矮黑族，連原住民都害怕的神秘族群」、「矮黑人是文化比較高但是被原住民用武力滅掉」、「西拉雅和荷蘭人一起殺漢人反抗者，這樣夠兇嗎」、「泰雅，走菁英戰士路線」、「泰雅絕對是最難打的」、「最難打的是布農族，當年玉穗社撐了20年」、「我其中最好一個朋友賽德克的，他父親平常也蠻溫柔風趣，喝酒後就會狂暴化」。

不過多數網友則一面倒指出「鄒族吧」、「鄒族」、「鄒族！狂戰士民族」、「絕對是鄒族」、「鄒族＋1」。

目前官方認定的16個原住民族為：阿美族、排灣族、泰雅族、布農族、卑南族、魯凱族、賽夏族、鄒族、達悟族、邵族、噶瑪蘭族、太魯閣族、撒奇萊雅族、賽德克族、拉阿魯哇族、卡那卡那富族。