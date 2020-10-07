俄羅斯莫斯科國立大馬戲團（Great Moscow State Circus）日前發生一起慘絕人寰的事故，一名28歲訓獸師布利希（Valentin Bulich）竟然無端將自己關在熊籠中，最後慘被7歲的棕熊瘋狂攻擊，並被撕掉頭皮，最後仍因傷重不治身亡。

根據《每日郵報》報導，根據馬戲團聲明指出，布利希在嚴重違反安全規定的情況下，擅自進入關有棕熊的鐵籠裡，並且刻意將自己鎖在籠中，儘管馬戲團工作人員試圖挽救布利希的生命，但無濟於事。

事發後，布利希總算被同仁從熊籠中緊急救出，並且火速送至維諾格拉多夫州（Vinogradov State）醫院搶救，但最後仍依因傷重不治，不幸身亡。

消息一出，布利希的親友十分悲痛，鄰居也感嘆「他努力工作，並致力於從事動物護理工作」、「他既不喝酒也不抽煙，是個性溫和善良的年輕人」。

至於為何布利希選在非表演時間闖入熊籠，目前警調單位正著手調查背後動機，但執法人員認為，基於「某種原因，布利希故意違反了所有安全規定」，而肇事的棕熊並不會被人道毀滅。

然而此一事件也引發動保團體關注，VITA動物權利組織也公開譴責，認為政府應該明文禁止馬戲團的存在，因為培訓總是與殘酷並存，「任何動物都不會在人性化的條件下飼養在馬戲團中」。