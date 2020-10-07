在大自然中，處於優勢地位的掠食者們通常都會擁有屬於自己的領地，若是不小心擅闖很可能就會面臨遭到圍攻的險境。一隻棕鬣狗因為口渴想喝水而誤入了一群母獅的地盤，牠們埋伏在一旁的地面上，見準時機就撲上去攻擊，激烈的追擊戰看得大家膽戰心驚。

棕鬣狗想喝水卻遭4母獅圍攻(影片來源/YouTube/國家地理雜誌 National Geographic Magazine)

日前，《國家地理雜誌》在YouTube頻道中分享了這段影片，卡格拉格帝跨境公園（Kgalagadi National Park）大部分坐落於南喀拉哈里沙漠內（Kalahari Desert），而獅子正是這片棲地的頂級掠食者之一，而棕鬣狗（Brown Hyena）則是另外一種較為低調的掠食者。

由於南喀拉哈里沙漠很少下雨，棕鬣狗有時會透過吃水果的方式來補充水分，但在影片拍攝的期間，這隻棕鬣狗在某處發現了水塘，牠立刻上前想要喝水補充水分，但卻沒注意到這塊地的主人已經回到現場，4隻母獅悄悄地放低身姿、趴在地上埋伏，等到棕鬣狗足夠靠近時，牠們便猛然起身追逐。

習慣單獨覓食的棕鬣狗自然不會是4隻母獅的對手，立刻豎起了背上粗糙的鬃毛、慌張逃跑，雖然一度差點被母獅給追上，但到影片結束為止，牠已經成功和母獅拉開距離，甚至有幾隻早就停在原地，放棄繼續追擊牠。

網友看到影片後都相當驚嘆，紛紛留言：「棕鬣狗為了生命而奔跑的速度真是太驚人了」、「很高興棕鬣狗在這場追擊戰中逃脫」、「其實第一隻母獅應該可以追上牠，但牠們無意殺死棕鬣狗，純粹想要警告一下」、「牠們看起來只是在驅趕牠而已」、「大自然真的太酷了！」。