大貓熊的「黑眼圈」雖然讓眼部非常有特色，但其實牠們的嗅覺卻比視覺更加敏銳！不管是覓食還是找伴侶，大貓熊都必須依靠靈敏的嗅覺，才可以順利將任務完成。而圓圓也是靠著這招「神鼻功」，輕鬆就從充滿濃濃奶香的圓寶身下，找出飄著淡淡果香的蘋果，放入口中開吃！

圓圓擁有靈敏的「神鼻」 一下就找出藏在圓寶身下的蘋果(圖/臺北市立動物園提供)

圓寶目前已經第101天大，體重來到6,053公克，為了讓大家可以更加瞭解圓寶目前的體型大小，保育員就特別提供了一顆蘋果，來當作比對圓寶體型的比例尺，事後這顆蘋果一不小心就被圓寶給壓在身下，但儘管圓寶渾身都飄散著濃濃的奶香味，媽媽圓圓仍然靠著靈敏的嗅覺，輕鬆地找出這顆蘋果，開心地大口享用。

圓圓也有懶散一面 竟會躺著吃竹葉(圖/臺北市立動物園提供)

除此之外，大貓熊平時雖然是獨來獨往的動物，但到了繁殖季節時，牠們也必須靠著這項「嗅覺神功」來找到合適的另一半，還可以藉由聞氣味來判別其他貓熊所留下的訊息；更不用說覓食，一定也得依靠嗅覺來判定食材，在動物園中經常可以看見大貓熊吃竹葉的樣子，有時候保育員看外表都認為品質不好，但大貓熊們卻可以吃的津津有味，讓人非常好奇牠們的「謎之挑選法」。

圓寶目前已經101天大 體重也突破6000公克(圖/臺北市立動物園提供)

而保育員們平常也會利用這項特性，不時地增添各種氣味（精油、香精等），讓照養環境可以有新鮮的刺激，保育員每天也提供多元化的食物，還會將食物隱藏、擺放在四處，讓大貓熊們展開「聞香尋食」的大冒險，增加牠們生活的豐富度和活動量。