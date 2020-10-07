肯亞姆比塔（Mbita）上個月16日一名男童在維多利亞湖（Lake Victoria）邊玩耍時，突然被一隻河馬狠狠咬住，並且拖入水中活活溺死，畫面全被一旁目擊民眾給拍了下來。

根據英國《每日郵報》報導，當時男童獨自在岸邊玩水，附近也有不少民眾在湖邊洗衣服，沒想到卻突然出現一隻凶狠的河馬，將男童拖入混濁的水中，不久後就整個人消失在水面之下。

畫面顯示，當時岸上民眾全被這突如其來的意外給嚇壞了，現場尖叫聲此起彼落，卻也因為無法靠近，只能遠遠的朝河馬丟擲石塊和木棒，希望能嚇跑河馬。儘管最後河馬鬆口放過男童，但是男童仍因為傷重不幸身亡，被救上岸時已成一具冰冷的遺體。

當地居民也向媒體透露，過去4個月以來，河馬對於居民一直抱持著敵意，晚上大家也不敢外出釣魚，希望相關單位能有所作為。

事實上，河馬具有兇猛的侵略性和地域性，牠們不僅咬合力驚人，可在水中靈活行動、最久5分鐘不用換氣，時速更可達48公里，是十分危險的殺手級動物，在非洲平均一年約有500人因為河馬而喪命，過去也有人發現河馬吃過各種羚羊和水牛等動物。