尼斯湖水怪（Loch Ness Monster）謎樣的真面目，吸引全球遊客造訪英國蘇格蘭尼斯湖，就是希望有機會能拍到牠的身影，確認牠是否真實存在，但過去曝光的影像中，僅局部的模糊畫面，並未有清晰的正面照。近日有一名老船長，表示他透過聲納捕捉到水面下500英呎（152公尺）處的水怪影像。

Could it be?! 由 The Sun 發佈於 2020年10月6日 星期二

根據《太陽報》報導，49歲的「尼斯湖號」小郵輪船長麥肯齊（Ronald Mackenzie）表示，當天載著遊客在中途站迴轉時，航行到水深約620英呎（189公尺）的水域時，期間遊客因剛看到一隻海鷗，而感到非常興奮，但他在最新聲納系統中，竟發現水中有更醒目的東西。

麥肯齊表示，牠剛好位於海灣中間，約水深558英呎（170公尺）處，「牠非常的大，至少有33英尺（10公尺），當我們靠過去時，牠出現了約10秒鐘」，而他從16歲開始，就在湖上工作，從未看過類似的東西，「我們在新船上配備最新的聲納，對於偵測到的影像，絕對不會錯的」。

麥肯齊提到，靠近水面的點為北極紅點鮭，「更深處則有鐵狐鱒魚，因此能夠很容易看到這個半月型物體的，海裡肯定有東西，無論是巨型鰻魚、鱘還是水怪」。而聲納專家華勒斯（Craig Wallace）則表示，「這張照片100％真實的」，但是否為尼斯湖水怪仍保留質疑態度，認為拍到的影像有可能是其他魚類，其中大型鰻魚或鱘魚確實有可能會游進該水域或是魚群。

不過尼斯湖水怪觀察家費爾罕（Steve Feltham）則表示，這一張聲納圖像是目前為止「最具說服力」的證據，他與麥肯齊已認識30年，是一個高地孩子，對於炒作並沒有興趣，絕不會為此博名聲，「他在看見聲納影像的7分鐘內，就打電話給我了」，更指尼斯湖水怪是一種動物，如今真相也越來越清楚。