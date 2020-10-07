有些動物第一次當媽媽，還會被孩子嚇到，甚至出現攻擊寶寶的狀況。俄羅斯海參崴(Vladivostok)一座白獅公園(White Lion Park)，園區內一隻母獅近日生下2隻幼獅，但由於牠性格較內向，且不擅於照顧孩子，導致幼獅逐漸消瘦，保育員擔心幼崽的健康，因此將牠們交給德國牧羊犬養育。

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白獅公園內的母獅「西羅娜(Sirona)」個性非常內向，而近日牠生下2隻小獅子後，對於寶寶的態度極為冷淡，甚至還出現咬孩子的狀況，而小獅子由於缺乏照顧，因此身體逐漸消瘦，園長阿加福諾夫（Viktor Agafonov）表示「其中一隻幼崽似乎還出現一點傷口，母獅的行為完全異常」。

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保育員擔心西羅娜不會照顧寶寶，還會有攻擊的反應，小獅子恐會因此喪命，正好近日一隻德國牧羊犬珊卓拉(Sandra)剛生產，且擁有足夠的奶水，幼犬的體型也比幼師小，而過去已經餵了8隻小狗，經驗非常的豐富，便讓牠充當小獅子的奶媽，不過有趣的是，珊卓拉過去其實並不喜歡貓咪。

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但升格為母親後，牠也願意接受2隻小獅子，同時照顧自己的寶寶及這2隻小獅子，幫助獅子寶寶生存下去。而阿加夫諾夫提到，由另一種動物充當奶媽的案例較為罕見，而珊卓拉的奶水也非常適合小獅子，能夠補充成長時需要的所有養分，而小獅子在奶媽的照顧下，身體也越來越強壯，雙方有趣的相處與反應，也讓不少人驚呼。