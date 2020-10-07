每到冬季來臨前，許多準備冬眠的動物會補足食物、儲備熱量，用以熬過漫長的冬季。日前美國阿拉斯加州卡特邁國公園（Katmai National Park）舉辦「胖熊週」(Fat Bear Week)選拔賽，讓民眾選出最胖的熊，今年出現一隻體型壯碩的棕熊，肚子甚至大到下垂，最終以4萬7千多票奪冠。

Match 11: Lardaceous Leviathan Levels Chunky Challenger



The votes are in! You’ve crowned the Earl of Avoirdupois, bear 747, the 2020 Fat Bear Week Champion. No longer the runner-up, 747 fulfills the fate of the fat and fabulous as he heads off to hibernation.#FatBearWeek pic.twitter.com/NpyguJiZb4 — Katmai National Park (@KatmaiNPS) October 7, 2020

卡特邁國家公園內有2200多隻棕熊，從6月下旬至10月中旬，就會有大批棕熊霸佔河邊，努力捕食河中的鮭魚，吃飽喝足後好過冬，因此國家公園便舉辦「肥熊週」，讓民眾選出最胖的熊，而在比賽當中，常勝軍「Chunk」(棕熊32)與棕熊747呼聲最高，兩熊實力不相上下。

Today’s the day we will crown 2020’s Fat Bear Week Champion. Where 747’s sedulous quest for salmon secured him a stout stomach, 32 Chunk’s playful pursuit of protein provided him a prodigious paunch. Who will win in the battle of the bellies?



Vote Here: https://t.co/NvXCYNigTJ pic.twitter.com/XfZJ4kIDIu — Katmai National Park (@KatmaiNPS) October 6, 2020

棕熊747今年體重胖到約1400磅重（約635公斤），體型像是波音747噴射客機一樣大隻，最終也被票選為「最胖的熊」。卡特邁國公園管理員博克(Naomi Boak)表示，747幾年來一直都是亞軍，從未拿過冠軍，這次終於贏得最胖熊的殊榮，而看過棕熊747的工作人員表示，牠是目前見過最大的熊。

It’s finally Bear 747′s time to shine. 由 Anchorage Daily News 發佈於 2020年10月6日 星期二

Introducing 747, the jumbo jet, 👑 king chonk. Congrats on electing the fattest of the fats for #FatBearWeek. Photo by Mike Fitz. pic.twitter.com/eL9ZmQVUZM — explore.org (@exploreorg) October 7, 2020

園區也提到，棕熊747今年不只變胖，而且目前的肥胖程度已經足以冬眠，不過牠仍持續進食中，直至9月下旬，腹部甚至大到垂在地上拖。而當熊準備冬眠時，會先狂吃增加體重，由於冬眠時間長達半年，此階段將消耗熊1/3的體重，而最胖的熊也太代表最健康，可以順利度過冬季。