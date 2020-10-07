二哈就是這麼呆！大陸有一名飼主，養了一隻超憨的哈士奇，日前他大玩抖音熱門挑戰，嘗試看看擁抱哈士奇後，愛犬會有什麼反應，豈料哈士奇被主人緊緊抱住後，瞬間呆住還露出傻眼的表情，而且完全不敢亂動，超爆笑畫面逗笑一票網友。

抖音用戶@1825491069先是與哈士奇對望，而愛犬完全搞不清楚狀況，不斷的眨眼盯著主人看，豈料主人下一秒，馬上將頭埋進愛犬的胸前，雙手緊緊抱著牠，期間不斷的搖晃哈士奇的身體撒嬌，看起來像是一個孩子，正在向媽媽討抱抱。

哈士奇面對主人詭異的舉動，也被嚇到瞪大眼睛，眼白清晰可見，整隻狗完全不敢亂動，像是變成雕像一樣，有趣的反應也讓不少人笑翻。而影片也被分享至臉書，不少人表示「那個眼睛笑死我了」、「哈士奇變二哈」、「哈士奇：我是誰？我在哪？」「二哈表示：我不乾淨了」、「狗應該覺得：我都二哈了，但主人比我還二哈還神經病」。