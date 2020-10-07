若聽到垃圾箱中，傳來貓狗淒厲的叫聲，肯定會讓人擔心有動物受困裡面。英國倫敦漢普頓大學（Hampton University）一名副教授，日前準備將舊衣物投入社區的舊衣回收箱時，豈料卻聽到箱裡傳出貓叫聲，嚇得他趕緊停下動作，並報警救貓，沒想到撬開回收箱後，讓現場人全傻眼。

I went to a recycling bin to dump old clothes. heard the cries of a cat inside, so called local police to get it out. Police confirmed cat cries. 90 min later, Fire Brigade came to break open the bin. the “cat” turned out toy, battery-powered one, with very convincing meows! 😂🤦‍♂️ pic.twitter.com/i39vJzro6B — Alan McElligott (@AMCELL) October 4, 2020

綜合外媒報導，居住於布羅姆利(Bromley)的艾倫（Alan McElligott），是漢普頓大學（Hampton University）的副教授，周日（6日）他整理好舊衣物後，便準備將其投入社區的舊衣回收箱，但卻聽到箱中傳來喵喵聲，由於擔心有貓受困回收箱中，無法自行逃脫，之後恐會餓死，因此便報警求助。

警方在90分鐘後，也順利抵達現場，由於擔心貓太久沒吃東西，還先去買了貓糧，讓貓咪脫困後，能先解決肚子餓的問題，豈料撬開回收箱後，他們不斷翻找衣物，卻未發現貓隻的蹤影，也未再聽到貓叫聲，讓眾人非常困惑，不解貓為何會憑空消失，直到警消人員翻出一個FurReal Friends貓咪玩偶，才驚覺事有蹊蹺。

We all make mistakes 🤷‍♂️😹TBF, the police called the fire service, not me! 😁 “Animal communication expert calls fire service to rescue cat trapped in bin – only for them to discover it’s a toy” https://t.co/zngA6PutX2 via @deadlinenews — Alan McElligott (@AMCELL) October 5, 2020

FurReal Friends貓咪玩偶是互動式電子寵物，靠觸碰就會發出聲音，艾倫提到「當時我投入舊鞋子後，可能就意外按到它，導致它發出喵喵聲」，而當警消人員得知真相後，也不禁放聲大笑，而艾倫則非常尷尬，頻頻向眾人道歉，才結束這場烏龍，也在推特分享此事，不少網友也安慰他，「不論真的貓還是假的，你都做了正確的事」。