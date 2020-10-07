若聽到垃圾箱中，傳來貓狗淒厲的叫聲，肯定會讓人擔心有動物受困裡面。英國倫敦漢普頓大學（Hampton University）一名副教授，日前準備將舊衣物投入社區的舊衣回收箱時，豈料卻聽到箱裡傳出貓叫聲，嚇得他趕緊停下動作，並報警救貓，沒想到撬開回收箱後，讓現場人全傻眼。
綜合外媒報導，居住於布羅姆利(Bromley)的艾倫（Alan McElligott），是漢普頓大學（Hampton University）的副教授，周日（6日）他整理好舊衣物後，便準備將其投入社區的舊衣回收箱，但卻聽到箱中傳來喵喵聲，由於擔心有貓受困回收箱中，無法自行逃脫，之後恐會餓死，因此便報警求助。
警方在90分鐘後，也順利抵達現場，由於擔心貓太久沒吃東西，還先去買了貓糧，讓貓咪脫困後，能先解決肚子餓的問題，豈料撬開回收箱後，他們不斷翻找衣物，卻未發現貓隻的蹤影，也未再聽到貓叫聲，讓眾人非常困惑，不解貓為何會憑空消失，直到警消人員翻出一個FurReal Friends貓咪玩偶，才驚覺事有蹊蹺。
FurReal Friends貓咪玩偶是互動式電子寵物，靠觸碰就會發出聲音，艾倫提到「當時我投入舊鞋子後，可能就意外按到它，導致它發出喵喵聲」，而當警消人員得知真相後，也不禁放聲大笑，而艾倫則非常尷尬，頻頻向眾人道歉，才結束這場烏龍，也在推特分享此事，不少網友也安慰他，「不論真的貓還是假的，你都做了正確的事」。
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