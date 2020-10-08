不少人都曾遇過自家門口莫名被「做記號」的經驗，就怕是遭到詐騙或是竊盜集團鎖定，日前就有網友透露，有人在騎樓的柱子上看見兩個「神祕圓盤」，不解究竟有何用處，於是PO網詢問，貼文一出隨即掀起熱議。

原PO日前在臉書社團《爆系知識家》PO文指出「朋友在騎樓的柱子看到這個，請問有人知道這個的用處嗎？」畫面中可見，騎樓的柱子兩側分別被貼上神秘圓盤，讓人看了摸不著頭緒。

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言直呼「鎖欄杆的？」、「我家隔壁的柱子也有欸」、「家裡對面或附近有人在蓋房子嗎？」

不過也有內行人解答這是「傾度盤」，並解釋其用途「傾度盤，測量結構物有沒有變位的監測設備」、「水平+垂直定位用」、「工地測鄰房傾斜度的定位盤」。

一名專業網友也指出，由於台灣位處地震帶，加上颱風帶來的大量降雨也容易讓土層滑動，進而影響到建物跟著傾斜，「安裝傾度盤後，就可以讓我們更容易觀察及判斷建物的傾斜度及安全性」，至於建物傾度盤系統主要包含︰測讀用之傾斜儀、銅質底盤及安裝支架。