怡玫在擎天藝術公司擔任總經理秘書，正在著手準備慶祝晚宴（gala dinner）的相關事宜。慶祝晚宴除了用餐以外，來自世界各地的出席者還必須準備具有本國文化元素的表演活動，作為晚宴的餘興節目。怡玫如何為總經理和隨行的同事們規畫既能帶動氣氛、又能介紹台灣文化的表演呢？

一、慶祝晚宴（gala dinner）

用餐形式

慶祝晚宴的用餐形式基本上有兩種形式：自助餐（buffet）或是套餐（set meal），後者除了主餐可根據個人喜好選擇以外，副餐則全體相同。研討會的聽眾通常必須全員參加，並且與同行團體圍著圓桌就坐，一邊用餐，一邊欣賞台上其他團體的表演。

表演形式

怡玫的總經理若與擎天藝術公司的其他人員，以「團體」的形式自台灣出發至國外參加國際研討會，便需為慶祝晚宴準備表演節目。表演的活動性質以能炒熱氣氛為前提。

選擇上台唱歌，則以節奏輕快、觀眾可跟著旋律鼓掌打拍子或律動的歌曲為首選，還要帶有文化色彩。台灣的團體考慮由林強演唱的閩南語歌曲《向前走》，或是由伍佰演唱的《你是我的花朵》等，節奏明快且副歌單純，可以簡單舞蹈或手勢帶動唱，增加觀眾參與度。

但若台灣為國際研討會的主辦國家，地主國也必須準備表演活動。建議主辦國家邀請具台灣特色的表演團體。在確定表演節目流程以後，務必指派一位主持人，各團體登台表演前，以30秒的時間，簡短介紹團體成員與表演內容。

主持人可以說：

Ladies and Gentlemen, we are from Taiwan. We would like to bring to you a very popular song (dance) in Taiwan, entitled _____________; it means _______________. From my left-hand side are our CEO Mr. _____, Senior Manager in HR, Mr. _______, …

在表演過程中，如邀請來賓或觀眾加入，可以說：

Come on, join us. Show me your hands and shake your body too; let’s do it together!

二、旅遊與觀光

國際研討會的主辦單位在會議結束後，總是會盡地主之誼，為世界各地遠道而來的參加者，安排觀光行程。除了放鬆休閒，也是深入認識業界人士或當地文化，建立人脈的好時機。

● 時間

研討會最後一天下午，或是隔天的早上。

● 目的

除了遊覽景點外，參加觀光行程最重要的目的便是建立人脈、認識當地文化。不同於酒會與餐會，旅遊時與同行者的相處時間較長，氣氛較輕鬆自在，更容易建立人際關係或是發展潛在業務。如果你是講者，也可藉此機會宣傳自己下場演講資訊，邀請在場的業界人士參加。可惜台灣人大多不喜愛這樣的社交活動，但此機會難得，建議務必出席。

在參加觀光旅遊團之前，最好做足功課，了解一下同行者的身分。如果想製造與重量級的人物進一步交流的機會，不妨在酒會與餐會時主動邀約對方一同參加旅遊行程。

衣著與配件

旅遊與觀光的場合可以穿著休閒輕便的服裝，但是並不等同於任意穿搭，仍需保有一定的質感與品味。最好再根據不同的場合，選擇不同的形式與尺寸的包包配件。出席國際會議的各種場合時，若能身穿有時尚品味的服裝，有助於結交朋友。畢竟衣著是給他人的第一印象，配戴有特色的配件也較能輕易地與他人開啟話題。

如果沒有太多著裝預算，可先投資購買一個知名品牌的名片夾，如此一來在交換名片和自我介紹時，有品味的配件將多少為自己的形象加分。

旅遊行程（City Tour）

通常在線上報名研討會時，可一併填寫旅遊調查單（見下方附表），預定當地的旅遊行程。報名者除了可以看到集合地點與行程以外，也須填寫出席形式（個人或團體），而餐點通常必須自理。

對於喜歡單獨行動的歐美人士，也會提供悠遊卡以及一日行程。對於重量級貴賓，主辦單位則會指派導遊以及隨行翻譯，讓對方賓至如歸。

假設研討會於台北舉辦，以下為幾個台北一日遊重要景點：

台北一日遊重要景點

旅遊調查表範例

旅遊調查表範例

社交技巧（socials）

在乘坐交通工具或是參觀景點的數小時內，有許多與同行者交流的機會。若想開啟話題，不妨從詢問對方國家是否有類似的或值得一遊的景點開始，接著延續觀光的話題，詢問對方休閒時間是否有旅遊的習慣。再來可順勢談論與對方文化的差異，從飲食、物價、政治（避免談論嚴肅的政治話題）到醫療保險制度與退休福利等等，都是引人入勝的話題。

其他好聊的話題還包括科技產品，如新一代智慧型手機的功能或外觀，以及實用的或新奇的手機應用程式（app/application）分享，或是最近的時尚潮流。

想要與同行者建立良好的互動，勢必得事先做好功課，掌握最新資訊與趨勢。如此一來，無論對方的背景為何，都能夠輕鬆與對方閒談，也才有機會建立合作關係。