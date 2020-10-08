騎重機不是男人的專利，近年來也有不少女生加入重機行列，日前網路上瘋傳一名正妹女騎士穿婚紗的追焦照，尤其是她霸氣過彎，雪乳呼之欲出的模樣，性感指數破表，讓網友暴動直呼「好兇啊！」

事實上這位暱稱「狗狗」的27歲重機女騎士，在網路上小有名氣，當天她穿著白紗，大露性感酥胸，騎著紅牌重機，跟新郎領軍6輛重機車隊，一路從新北市中和前往士林的婚宴會場，儘管過程中，雨勢不小，但她仍堅持不穿雨衣，美美的抵達自己的婚禮現場，就是為了一圓自己的白紗重機夢。

在 Instagram 查看這則貼文 娟娟/狗狗（@dogdog7047）分享的貼文 於 PDT 2020 年 10月 月 1 日 上午 8:16 張貼

有別於傳統新娘子都是坐在禮車內，優雅的移動到婚宴會場，正妹騎士當天帥氣的騎著重機，穿上短版禮服，搭配長統靴，在街頭上奔馳，輪胎在柏油路面激起陣陣水花，裙襬隨風飄揚，加上白皙皮膚和傲人上圍，集帥氣性感於一身，讓網友暴動直呼「超美」、「美炸」、「好兇啊！」。

在 Instagram 查看這則貼文 娟娟/狗狗（@dogdog7047）分享的貼文 於 PST 2019 年 11月 月 25 日 上午 5:55 張貼

事實上，正妹騎士除了外型亮眼，還是個學霸，畢業於中山醫視光系，熱愛重機的她也經常在IG分享帥氣的追焦照，即便剛結婚，但人氣依舊不減。