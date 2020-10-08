狗就像小孩一樣，只要你一個疏忽，都可能害毛小孩喪命。美國佛羅里達州一名飼主養了3隻狗，其中一隻甚至陪伴她11年了，當天她急著出門，因此便隨手將狗糧袋放於門口，出門後才發現異常，家中的狗異常狂吠，才發現愛犬竟倒在地上且四肢僵硬抽搐，嚇得她趕緊送狗至醫院，哭著表示「我差點殺死11年的好友」。

飼主蘿絲(Lexy Ross)養了3隻狗，分別是11歲的馬林（Marlin）、1歲多的馬克（Mack）及麥克(Mike)，她在粉專《Dogspotting Society》表示「今天可能是我一生中最恐怖的一天，我差點殺死我11年來最好的朋友」，平時她出門前都會進行檢查，注意電器是否關閉、東西放於高處避免狗誤食等。

但日前蘿絲因急著出門，便粗心的將網拍來的箱子與空狗糧袋放於門口，想說回家再拿出去丟比較方便，而這時在屋內的馬林，在好奇心的驅使下，便將頭伸進狗糧袋中查看，沒想到竟難以掙脫，導致牠呼吸困難，幾乎快要窒息而亡，甚至倒在地上，出現大小便失禁，還因過度換氣四肢僵硬。

待在房間的馬克察覺不對勁，便開始異常狂吠，而屋外的麥克聽到聲音後，也跟著吠叫，走至門前來回查看時，意外觸動家中的防盜警報器，女飼主才發覺家裡出了狀況，嚇得趕回家查看，而當時馬林已經無法站立，她才得知自己的粗心，差點害死好友。

蘿絲趕緊將愛犬送往醫院急救，所幸及時被救了回來，但因腦部缺氧，未來也無法像過去一樣靈活，她也懊悔的提到，「我因為自己的心急，而害了好友受傷，我應該考慮周全，因為一個失誤，都可能毀了我的一生」，希望藉此分享這次經歷，讓其他飼主更注意寵物的居家安全。