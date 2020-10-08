毛小孩無時無刻都想跟主人討抱抱。英國倫敦一名狗飼主，養了2隻貴賓狗(poodle)，其中一隻白色貴賓小奶狗才剛加入，但超萌的模樣，很快就獲得主人喜愛，當時牠看主人低頭猛吃，完全沒有關心牠，因此便爬進主人的空餐盤中，窩在上面刷存在感。

狗主人艾倫(Lerma Allen)養了2隻貴賓狗，分別是咖啡色的泰森(Tyson)，及白色的酥奇(Suki)，酥奇8周大時還小的像一團棉花，當時牠才剛加入，對於什麼事情都充滿好奇，一天主人端著盤子，坐在沙發上悠哉的吃捲餅，完全沒有注意酥奇。

酥奇發現主人只顧著吃，於是便靠著主人的肥肚，緩緩的爬上去，之後停留在餐盤中，眼看盤子又平又穩，索性直接趴在盤子中，還喬了一個舒服的姿勢，把餐盤當成自己的狗窩，期間還不斷舔主人的手指頭，順利獲得關注，而主人也被這畫面逗得哈哈大笑。

影片在2019年8月左右拍攝，當時獲得1.6萬人按讚，如今酥奇已經1歲多，活潑的牠經常亂跑亂跳，甚至喜歡在泥土中打滾，把身體搞得髒兮兮的，而超萌的影片再次引發討論，不少人表示「還以為是一團棉花啊！」、「很會刷存在感的小奶狗」、「快被牠萌死了」。