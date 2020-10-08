超狂生物存在地球35億年！智利阿他加馬沙漠(Atacama Desert)一處永久無氧湖泊，湖泊呈現詭異血紅色，模樣令人相當震驚，康涅狄格大學地質學家與團隊對湖進行研究，發現湖水由無氧光合細菌組成，而裡面甚至不含氧氣，在地球上已生存超過35億年。

原生生物不靠氧氣，在地球上存在35億年(影片來源/youtube/Amaze Lab)

綜合外媒報導，康涅狄格大學地質學家維斯切（Pieter Visscher）與團隊至無氧高鹽湖「Laguna La Brava」進行研究，而湖泊大面積呈現血紅色處為光合微生物帶，並在當地的疊層石中，發現了1種不需靠氧氣生存的原生生物，讓他驚呼「從事微生物研究超過35年，這是目前唯一發現，能在地球上以完全無氧的情況下，進行作用的岩層系統」。

維斯切表示，疊層石的微生物層在地球上已存在至少35億年，但在最初10億年中，地球根本還沒有氧氣，目前還不清楚這些生物，在這種極端環境中如何生存，對疊層石進行分析後，不少科學家推測，原生生物可能以「鐵、硫及氫」替代氧氣。

Researchers traveled to a landscape in Chile similar in some ways to Mars to learn how life existed on Earth before oxygen.https://t.co/q2uOYU38rT — UConn (@UConn) October 6, 2020

但由於鐵與硫無法進行有效光合作用，此說法一直未被肯定，直到在加州高鹽瑟爾斯湖與莫諾湖內，發現「砷微生物」後，砷才被視為代替氧氣的因素，更在西澳Tumbiana Formation的壘層石中證實，前寒武紀時期，砷曾與光進行光合作用。

而無氧高鹽湖「Laguna La Brava」的惡劣條件，與火星及早期地球環境非常相似，湖中微生物展示出「砷循環」，推測它們在水中靠砷進行代謝，維斯切更認為，能透過這些微生物了解地球生命的起源，「當科學家在火星上，為了尋找生命證據而試圖找到鐵的存在時，或許能找尋可透過砷代謝的生物」。