大家從小就聽過龜兔賽跑的童話故事，雖然最後烏龜靠著堅持不懈的精神戰勝兔子，但大家想到烏龜還是馬上聯想到「速度很慢」這件事。對此，國外一名飼主就替家中的寵物龜裝上「升級配備」，驚人結果讓網友笑稱「這一隻應該會贏過兔子！」

根據陸媒報導，國外有一段影片近日引起瘋傳，可以看到有一隻寵物龜在主人家的地板上爬行，但爬行速度卻快的驚人，甚至像在水面滑行一般。仔細一看才發現這隻烏龜加裝了「升級配備」，原來這隻烏龜不是天生神力，而是因為趴在一個玩具模型汽車上，運用自己四肢和車輪的配合，才得以在房間內快速穿梭。

影片曝光後笑翻一票網友，紛紛留言表示「牠以為自己修煉成仙了。」、「有車一族就是爽啦」、「久了牠會不會覺得自己就是這麼快」、「龜生到達了巔峰」、「龜龜都四驅啦！」、「這就是所謂的開外掛嗎」、「渦輪增壓」、「這不是瑪莉歐裡面那隻嗎」。

還有人幫烏龜搞笑配上旁白「烏龜：大家看好，我要準備飆車啦」、「烏龜：這速度太刺激了」、「走，和兔子賽跑去！」但也有人指出這隻烏龜的品種是巴西龜，本來速度就不慢，拿掉汽車有可能會跑更快。