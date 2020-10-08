不管你有多討厭養寵物，但看到毛小孩後，總會忍不住心軟。國外有一名網友表示，一開始養狗時，爸爸都抱持反對意見，沒想到與狗長時間相處後，他竟被毛小孩可愛模樣收服，日前他還拍下爸爸服侍愛犬的畫面，讓他看得不禁哈哈大笑。

維加(Viv Vega)在臉書粉專《Dogspotting Society》表示，當初家人接狗狗Kobe回家時，父親非常反對，甚至大喊「我不想要養狗」，原本以為父親會與狗狗零互動，但經過長時間的相處後，父親也漸漸接受這個新成員，甚至經常一起窩在沙發上。

最近維加站在窗邊時，發現當時爸爸正在戶外粉刷車庫，而Kobe則陪在一旁，並睡在一塊毯子上，而爸爸油漆到一半時，突然拿著刷子，輕輕的梳Kobe身上的毛，試圖哄愛犬乖乖睡覺，畫面非常溫馨，也讓維加哭笑不得，因為如今父親的反應與一開始反對養狗的態度相差甚大。

父愛爆棚的影片曝光後，不少網友表示「我爸一開始也是這樣，超級反對養狗，結果之後就被收服了」、「天底下的爸爸都一樣啊！原本超討厭養寵物，結果之後把狗當成自己的小孩，甚至對牠還比我好」、「爸爸好暖啊！還特地把狗身上的帶子移開來梳」。