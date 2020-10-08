不少人在打發時間時，會與朋友玩文字接龍，有些綜藝節目的挑戰關卡，甚至會出現捏黏土、繪畫等接龍玩法。日本有一名網友，先前與朋友玩畫圖接龍，起初他都非常認真的畫，但朋友卻以「想像力」玩法對付，而成果曝光後，讓35萬人笑翻。

日本網友@@ llllilllllilllill非常擅長繪畫，經常在推特分享他的作品，日前他突發奇想，便與朋友玩畫圖接龍，起初先是畫了蘋果，朋友則接了芝麻，而他畫了沙鈴，朋友又接了沙子，不難發現的是，朋友雖然都有接到前一個詞的尾字，但卻都畫是非常小的東西，基本上畫只要用點就能表達，比如「病毒、飛魚卵、抹茶粉、壁蝨」等。

@@ llllilllllilllill看友人如此偷懶，反觀他畫的圖，顯得有些太認真，索性開始學朋友，陸續出現「胡椒、撲粉、可可粉、高湯粉、松露鹽、牛至(披薩草)、雜訊、毛豆泥」等字眼，完全以宏觀的視角看物品，其中還出現「THE 1975(1975樂團)」的詞，畫出樂團專輯的「點狀設計封面」接招。

接龍中甚至還出現「牡羊座」，他們直接點出星座圖，最終玩法讓整個接龍大崩壞，@@ llllilllllilllill笑著表示「和朋友玩畫畫接龍，沒想到比賽結果超出我的預期」，不少人笑歪表示「畫畫不是重點了，找出能用點表示的東西，才是重點啊」、「就算對繪畫不擅長的人，也可以玩畫畫接龍，只需要勇氣跟知識就夠了」。