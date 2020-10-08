儘管網路是很棒的學習以及社交工具，但不少家長也十分擔心自己的幼小的孩童會接觸到過於色情、暴力的內容。一名網友日前在路上看到前方後座的國小弟正在認真滑手機，不過仔細一看卻發現螢幕內呈現滿滿「肉色」，讓他瞬間看傻眼。

一名網友在臉書「爆廢公社」發文，表示他日前騎著機車停紅綠燈的時候，突然發現前方機車後座的國小弟弟似乎正在瀏覽色情網站，映滿肉色的螢幕讓原PO看了忍不住害羞直呼「弟弟 回家再看啦…」。

文章曝光後掀起熱議，不少網友看了紛紛笑翻留言「小弟弟不可以頂撞爸爸，知道嗎！」、「爸爸說：弟弟阿，玩具拿起來，頂到爸爸了」、「爸最危險的地方就是最安全的」、「爸最危險的地方就是最安全的」、「很懂得利用時間」、「噗…很熟練的感覺，看來不止一次這樣了」。

還有網友認為可能是爸爸的祕密被發現「這其實是爸爸手機的瀏覽記錄」、「是不是爸爸的手機」、「回家就不能看了啦，我拿的是老爸的手機」、「哦哦哦~原來爸爸平常都在看這些~」、「爸爸忘記刪吼」。