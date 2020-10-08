不少人都深陷貓咪獨特的魅力，無法自拔，紛紛搶當貓奴。有網友就發現到隨著越來越多人養貓之後，身邊有些朋友竟將這件事視為「流行」的標準，讓他十分納悶。對此，有網友就揭露背後的真實原因。

一名網友在PTT的WomenTalk以標題「養貓是否變成一種流行」發文，表示他發現最近越來越多人養貓，不是已經養了，就是在準備養貓的路上。雖然每隻貓貓都很可愛，但如果沒有養到天生溫馴的天使貓，而是沒那麼順從人類的貓貓就會比較辛苦，讓他擔心有些養貓的人「不是真心包容或是愛他的貓」。

他也觀察到，許多人甚至把養貓當成是一件「跟得上流行」的事，像他有朋友就因為男生問他「要不要去他家看他的貓」而覺得對方好像很酷炫，讓他傻眼直呼「搞的養貓好像是一件很潮的事情一樣」。

文章曝光後掀起討論，有網友認同的表示「好像是，希望棄養率不要跟著提高」、「生命是要負責的，千萬別塑造成流行」、「流行過後，一堆棄養，鄙視」但也有人點出養貓人士激增的關鍵原因是「主要是租屋要找養狗吧很難吧」、「適合小空間＋不需花大量時間，適合養自己綽綽有餘卻養不起孩子的小資上班族」、「養貓就是看中貓的獨立」、「台灣居住環境養貓比養狗適合因為多數人沒院子又沒時間遛狗。」