貓狗像小孩子一樣，看到食物就想偷吃，因此主人就必須更加注意。獸醫師關心羚在臉書分享，一隻伯恩山犬趁主人不注意時，偷爬上高處翻倒鳳凰酥，甚至一口氣吃了8顆，造成胰臟炎引起多重器官衰竭，最終不幸過世，也讓獸醫師提醒「烤肉後殘渣、糕餅等等，仔細收好遠離毛小孩啊！」。

獸醫師關心羚在臉書表示，她與伯恩山犬「Kiwi」認識13年，當她剛正式成為獸醫師時，就遇到Kiwi因左後腿骨折，被送往醫院治療，他們也因此結識，可說是看著彼此長大的朋友，但隨著Kiwi年紀逐漸變大，近2年來後腿關節炎越來越嚴重，已經無法像過去一樣自在的行走。

但儘管年紀增長，Kiwi依舊很調皮，日前牠在家中高處，發現了一盒鳳凰酥，因此跳上去將其打翻，順利取得鳳凰酥，甚至一口氣吃了8顆，主人發現後，趕緊帶牠至醫院治療，關心羚查看鳳凰酥成分後，發現裡面包含冬瓜餡、奶油、鹹蛋黃、蛋黃、糖、鳳梨、蘭姆酒等成分，讓她非常擔憂。

鳳凰酥內不僅木糖醇（Xylitol）會導致狗肝衰，而酒精也可能造成中毒，再加上奶油、泡蘭姆酒蛋黃等成分，攝取過多就會引發急性胰臟炎，再者Kiwi年事已高，肝腎臟早已開始衰退，胰臟炎引起多重器官衰竭，經過搶救後，牠的狀況卻越來越差。

為了不讓Kiwi受病痛所苦，因此與狗主人商量後，決定不再進行醫療急救，最後施打安樂針為牠送行，獸醫師關心羚非常難過，也提醒其他飼主，中秋節烤完肉後，若有殘留的碎渣，或是未吃完的糕餅等，要記得收好遠離毛小孩，才不會讓憾事發生。