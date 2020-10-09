在沙灘散步千萬要小心！澳洲昆士蘭州一名老師利亞姆．理查（Liam Richards）日前在海邊度假時，不慎在沙灘上踩到一隻魟魚，沒想到受到驚嚇的魟魚立刻將帶有毒刺的尾巴甩向他，瞬間噴血痛炸，所幸送醫急救後好不容易將12公分的魟魚倒鉤取出。

「來澳洲玩，你絕對不想得到的紀念品，就是魟魚的魚刺，尤其是刺在你腿上的倒鉤…」《昆士蘭救護車服務》臉書粉專７日將理查遇害的過程PO網，提到事發當時，理查正沿著沙灘的淺水區散步，沒發現有一隻魟魚被沙子埋住，不慎踩傷魟魚的下場就是自己也大爆血，受到驚嚇的魟魚立刻啟動防禦機制，用毒刺進行反擊，12公分的倒鉤直接深深插進理查的小腿肚，嚇得他緊急求救。

理查最終搭乘醫療直升機，前往凱恩斯（Cairns）的大醫院接受緊急治療，所幸取出毒刺，將殘留的神經毒素消除後已無大礙，目前理查已康復並返回家中。

理查除了感謝救護人員之外，也對受到驚嚇的魟魚感到抱歉，「謝謝大家！魟魚對不起！」最後他甚至決定保留這根12公分的「紀念品」，打算帶到課堂上和學生分享這次的奇特經歷。