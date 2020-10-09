流浪動物很多，但是自己替自己找家的不多，國外一名網友Chaz Sanders日前在家中休息時，沒想到卻突然看見一隻公雞大搖大擺的在客廳閒晃，讓全家人瞬間懵了，因為住家方圓2英哩並沒有鄰居，究竟這隻公雞是從哪裡竄出來的沒人知道。
不過剛開始，這隻公雞對於人類仍抱持著警戒心，直到某天Chaz Sanders家人開門讓狗狗進門，沒想到大公雞也尾隨進入客廳，最後甚至決定住了下來，面對「被迫收編」，Chaz Sanders一家最後也欣然接受，並且將牠取名為Ronnie。
有趣的是，Ronnie放下戒心後，竟然成了「黏人精」，無論飼主一家走到哪裡，牠就屁顛屁顛的跟在腳邊走，如今已經收編一個月了，不只比狗狗還黏人，甚至直接踩到飼主頭上，和家中原本飼養的2隻狗也相處融洽。
而Ronnie的出現，也讓Chaz Sanders一家人見識到原來公雞這麼有靈性，現在Ronnie揮別了過去的流浪生活，成了Chaz Sanders家中的一份子，受到全家大小寵愛。
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