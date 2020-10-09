日本是不少台灣人的旅遊首選，在台灣也有不少日式料理店，不過日前就有網友認為，日本食物味道比台灣還要重鹹，但台灣人的洗腎率卻是世界第一，讓他不解，「到底是日本食物口味重還是台灣食物口味重？」貼文一出隨即掀起熱議。

原PO日前在PTT「八卦板」PO文指出，「之前談到台灣人民洗腎率世界第一，很多人就說是台灣食物口味太重的關係，可是我覺得日本的口味才是重吧！拉麵根本就是鹽水泡麵！大家來說說，到底是日本食物口味重還是台灣食物口味重？」

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言回應「日本用鹽過多，台南用糖過多」、「日本口味真的很重」、「看地方，名古屋一帶真的洗腎等級的鹹」、「台灣洗腎率高是因為健保吧，沒錢人也能得到足夠的洗腎照護」、「日本比較重口啊，鹹的比台灣鹹，甜的比台灣甜，台灣贏啦！台灣口味算世界上數一數二清淡了」、「日本的漬物鹹到咬一口我可以吃光整碗白飯」、「台灣重油，日本重鹹，日本的醬油越往北越鹹，九州則偏甜」、「台灣超油，全民得三高」。

不過也有內行人點出關鍵，直言洗腎主要原因與高血壓跟糖尿病有關，而台灣人的飲食習慣重口味，且多為添加物，才會讓洗腎人數居高不下。