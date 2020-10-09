俄羅斯堪察加半島（Kamchatsky）卡拉克提斯基（Khalaktyrsky）海灘日前出現驚悚一幕，無數的海洋生物，包括章魚、貝類、海星、海豹的屍體被海水沖上岸後，堆疊成「屍體海灘」；許多遊客也陸續出現噁心、視線模糊、發燒等症狀，當地民眾質疑很可能跟附近的軍事試驗場有關，但國防部嚴正否認。

綜合外媒報導，上月約20名遊客前往該海灘衝浪後，陸續出現視網膜灼傷、噁心、發燒、身體不適等中毒症狀，並指出海水有刺鼻的味道，且漂著淡黃色泡沫。到了月底後，大量的海洋生物屍體不斷的被沖上岸，數量多到疊成了一座「屍體山」。

當地導遊羅森柏格（Kristina Rozenberg）痛心表示，「我們潛水時親眼看見整個海底都是動物的屍體，所有海洋生物都呈現灰色或黃色，就像是在熱水中沸騰一樣，幾乎沒有生物倖存，而這一切都發生在我家附近200公尺的地方！」

New #environmentaldisaster in #Russia: Obviously, it´s an eco catastrophe at #Kamchatka. For weeks, highly toxic phenols have been pouring into the sea. River and coast are ecologically dead, numerous residents fall ill. Authorities are doing nothing. https://t.co/jssY3gye1f pic.twitter.com/z2FZVhFRA5 — Krus & Stern (@krus_stern) October 3, 2020

科學家也指出該海域恐怕有逾95％生物因為汙染物質而死亡，且這些汙染物仍不斷南移中，生態浩劫有繼續擴大的跡象。

然而，堪察加半島自然資源和生態部第一時間卻回應海洋水域正常，直到綠色和平組織（Greenpeace）調查發現，海水中的苯酚含量要比正常值高2.5倍，石油含量更高出3.6倍，所有跡象都顯示這片海域的確「存在異常」，重重打臉先前的「水域正常說」，堪察加半島自然資源和生態部才改口。

Following the recent discovery of high pollution levels off the coast of #Russia’s #Kamchatka Peninsula, scientists are reporting that nearly all of the marine life along the seabed (the benthos) of the Avacha Bay has been killed. ▶️pic.twitter.com/wIK9ZJnrNl https://t.co/qfmyIZM6qU — Atlantide (@Atlantide4world) October 6, 2020

勘察加州長索羅多夫（Vladimir Solodov）隨後於5日終於公開承認，海域可能遭受有毒物質污染、火山運動或優養化。他表示，「目前唯一能夠確定的是，水中有汙染物質，不過仍需等待最後檢測結果出爐，才能釐清」。