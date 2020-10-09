動物也是一條生命，不應該惡意遺棄。日前在國外機場傳出一起「小雞集體死亡」案件，有約2.6萬隻左右的小雞遭不肖人士惡意遺棄在機場，在低溫以及沒有食物的情況下，3天後僅剩下3200隻存活下來，其餘則全部死亡，現場狀悽慘的狀況讓人心疼。
根據外媒報導，日前有人在西班牙的巴拉哈斯機場（Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas），將2.6萬隻小雞裝在紙箱中運輸到機場，卻因為過程中被雨淋濕，導致箱子破裂，無法前往下一站。沒想到當機場通知負責運送的公司聯繫時，對方卻不聞不問，讓這批小雞滯留在機場長達3天。
低氣和沒有食物的狀況，造成大批小雞死亡，腐爛的屍體又讓生存環境更加惡化，最後剩下來的小雞只能著靠吞食同伴的遺體才能保命。從警方趕到現場的影片中可以看到，數十隻小雞全擠同一個木箱內，並無助的在一旁啾啾叫，周圍還伴隨許多已死亡的小雞屍體，場面十分觸目驚心。
最後上萬隻小雞僅剩約3200隻小雞存活下來。有2個保護組織得知消息後，也立刻派人前來營救，將小雞分配到新的環境生活。警方也在持續調查當中，將對相關人員追究責任。
文章來源：FB/CBS News
文章來源：CBS News
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。