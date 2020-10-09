動物也是一條生命，不應該惡意遺棄。日前在國外機場傳出一起「小雞集體死亡」案件，有約2.6萬隻左右的小雞遭不肖人士惡意遺棄在機場，在低溫以及沒有食物的情況下，3天後僅剩下3200隻存活下來，其餘則全部死亡，現場狀悽慘的狀況讓人心疼。

西班牙的巴拉哈斯機場日前有不肖人士惡意遺棄2.6萬隻小雞(影片來源/FB/CBS News/如遭刪除請見諒)

根據外媒報導，日前有人在西班牙的巴拉哈斯機場（Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas），將2.6萬隻小雞裝在紙箱中運輸到機場，卻因為過程中被雨淋濕，導致箱子破裂，無法前往下一站。沒想到當機場通知負責運送的公司聯繫時，對方卻不聞不問，讓這批小雞滯留在機場長達3天。

Rescatados miles de pollitos que habían sido abandonados en el aeropuerto de Adolfo Suárez Madrid-Barajas



Ya se encuentran al cuidado de dos protectoras de animales



Continúan las investigaciones sobre los presuntos responsables del delito de maltrato animal pic.twitter.com/wgNq1eI84F — Policía Nacional (@policia) October 7, 2020

低氣和沒有食物的狀況，造成大批小雞死亡，腐爛的屍體又讓生存環境更加惡化，最後剩下來的小雞只能著靠吞食同伴的遺體才能保命。從警方趕到現場的影片中可以看到，數十隻小雞全擠同一個木箱內，並無助的在一旁啾啾叫，周圍還伴隨許多已死亡的小雞屍體，場面十分觸目驚心。

最後上萬隻小雞僅剩約3200隻小雞存活下來。有2個保護組織得知消息後，也立刻派人前來營救，將小雞分配到新的環境生活。警方也在持續調查當中，將對相關人員追究責任。