難道台灣要被海嘯淹沒了嗎？日前中央氣象局局長鄭明典在臉書貼出衛星雲圖，提醒新竹的民眾記得抬頭看天空，果然下面就有不少人就刷出一排天空「一分為二」的罕見照片，讓不少網友嚇喊：海嘯來了？

應該是在新竹附近，可以看到整齊的層雲邊界！ 由鄭明典發佈於 2020年10月6日 星期二

中央氣象局局長鄭明典經常在個人臉書分享天氣相關訊息，日前他貼出台灣的雲層衛星雲圖，並特別將新竹地區圈起來，提醒當地民眾「可以看到整齊的層雲邊界！」希望大家可以暫時放下手邊的事情，抬頭欣賞天空中的美景。

網友在竹北水利橋附近拍到的巨大雲層。(圖/普天元授權提供)

民眾在竹北AI智慧園區旁邊的勝利八街所拍攝。(圖/Yung-Jui Chen授權提供)

而貼文的下方也出現許多民眾回報的美圖，可以看到天空中有一片一望無際的巨大雲團，竟整齊的將天空「一分為二」，一下子藍白分明，出現一半陰天，一半晴天的罕見景象。而高聳雲層所形成的大面積陰影，乍看就像是即將襲捲而來的大海嘯，讓不少人紛紛嚇得紛紛留言「還在很擔心說發生什事情。」、「看起來真的很像海嘯鋪蓋而來...」、「重壓壓的感覺…世界末日感」。

民眾在竹北拍攝的巨大雲層看起來很像海嘯。(圖/郭秋麗授權提供)