棉頭絹猴夫妻檔「阿金」與「小白」是台北市立動物園裡面有名的「白金眷侶」，今年初小倆口才成為新手父母，想不到才隔了9個月又再傳喜訊，在本月2日再度誕下一對雙胞胎，讓可愛的小家庭又更加熱鬧。

「白金眷侶」阿金與小白時隔9月又再度誕下雙胞胎。(圖/台北市立動物園提供)

阿金和小白夫妻倆平常幾乎形影不離，總是穿梭在熱帶雨林館中到處放閃，是人人稱羨的「白金眷侶」，本來今年1月才喜迎第一對雙胞胎，飼育員卻在8月時注意到小白的體重明顯上升，研判牠應該又懷孕了。果然10月2日一早就發現小白背上多了一對剛出生的可愛寶寶。

小白背上背著剛出生的可愛雙胞胎寶寶。(圖/台北市立動物園提供)

夫妻倆也因為是第二胎的關係，對於育兒相當得心應手，本來第一胎小白還不太知道要怎麼背著寶寶行動，前3天都是由爸爸阿金背著，餵奶時才會交還給小白，然而保育員卻觀察到這次寶寶都在小白身上3到4天後才會換給爸爸背，十分從容。

阿金與小白經常在館內放閃，恩愛模樣讓許多人羨慕。(圖/台北市立動物園提供)

由於棉頭絹猴是母系社會，上一胎出生的姊姊也會幫忙照顧寶寶，形成小孩帶小孩的有趣畫面，雖然姊姊一開始還不太習慣，背一下就會不耐煩的交還給媽媽，但現在已經能獨立背起這對雙胞胎寶寶了，是位稱職的好姊姊。

生第二胎的小白隊育兒相當得心應手，背累了才會請老公幫忙背一下。(圖/台北市立動物園提供)

據了解，棉頭絹猴大概在2歲之後開始具有繁殖能力，成猴體重大約300～400g，在野外的棉頭絹猴大約1年可以生1胎，1胎會有1到2隻的寶寶出生，並由雙親共同育幼，外最多1個棉頭絹猴家族能到13隻。而剛出生的寶寶會先由爸爸或媽媽背在背上，約3周後逐漸脫離，開始學習探索、攀爬、抓握、覓食等能力直到獨立。