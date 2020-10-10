日前泰國才發生一名酒醉男子「強抱」路邊流浪狗回家陪睡，最後暖心收編的故事；無獨有偶，台灣一名正妹也因為喝茫了，硬是把別人家的雞強抱回家的糗事，隔天醒來驚見房間多了一隻母雞，讓她哭笑不得，奇葩行徑全被友人給側錄下來，畫面曝光網友全笑翻了！

原PO昨（9日）在臉書社團《爆怨公社》PO文表示，「我要抱怨我自己…為什麼要喝這麼多，喝到帶一隻雞回家…」原來是當晚她因為喝多了，直接將友人家的母雞一把抱在懷裡，打算帶回家養，脫序行徑讓一群人十分頭痛，紛紛苦勸「雞是我家的啦」、「這是別人家的雞，快放下！」但她依舊不肯，雙方僵持許久，最後才決定讓她將母雞帶走。

隔天當她酒醒後，赫然看見家中出現一隻雞跟她大眼瞪小眼，她也看傻了，直到看到友人的側錄影片才驚覺自己做了蠢事，只好暫時將母雞收編，還取名為「春花」。

她苦笑表示「春花真的是我朋友家的大伯母養的，早上還在找雞…問說『雞怎麼不見了』；我朋友說『恩…被帶回去玩了』」她也強調，春花是友人大伯母細心照顧生雞蛋的雞，酒醒後她就依依不捨的把春花還回去了。

貼文一出網友全笑翻了，紛紛留言調侃「昔有泰男酒醉擄犬回家，今有台女醉酒擒雞返家，二位果雞犬不寧」、「蕃的算可愛，醉時沒想到吃燒酒雞，是朋友伯母最好的安慰」、「原來喝醉會亂撿東西是真的」、「雞：當時我害怕極了」。

也有人出賣親友酒醉後的奇葩行徑「我哥以前在國外喝醉，還牽一匹馬回家…這個沒什麼啦」、「以前我媽喝醉帶一隻鴨回來，還養到聽得懂話」。

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