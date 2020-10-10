近來共機頻頻擾台，台海局勢愈發緊張，不少人擔心戰爭一觸即發，對此就有網友不禁好奇，「共軍如果從基隆登陸會怎樣？」貼文一出隨即掀起熱議。

原PO日前在PTT「八卦板」PO文指出，很常聽到解放軍會從淡水河攻入，殺進台北市，卻沒聽過從基隆登陸的可能性，身為「東北角子民」的他也不禁憂心「或許有辦法從基隆河開始下手？如果共軍從基隆登陸會發生什麼事？」

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛歪樓打趣笑說「被礁石卡住吧」、「一手拿槍一手拿雨傘 ，不方便」、「先買雨衣」、「先去廟口吃小吃」、「廟口人會變很多，很不方便」、「會被單行道搞死」、「會被基隆港臭死」、「解放軍會被打成絞肉，混在魚漿裡做成吉古拉吧？」、「違停太多，過不去」。

不過也有人認真分析，直言共軍從基隆登陸的機率微乎其微，再者，基隆也有不少國軍部署，共軍上岸絕非易事，「基隆是軍港，從那裡上來是要送死哦」、「你不知道基隆環山多少砲台瞄準港口嗎」、「基隆市區不可能啦！重兵防守，從外木山或北海岸沿著海岸線搶灘比較有可能，但現在東北季風海象不穩定，可能要等明年了」。