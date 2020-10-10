天氣逐漸轉涼，秋蟹正肥，總讓人食指大動，不過該怎麼料理才會既鮮甜又美味，可是一門學問！日前就有網友打算到漁港買螃蟹回家料理，「請問沾醬的調配大家都怎麼配呢？」貼文一出隨即掀起熱議，更有老饕分享鮮美吃法。

原PO日前在PTT「WomenTalk板」以「想買螃蟹回家料理，有推薦的嗎？」為題，PO文指出，秋天到了，一直看到網購海鮮的廣告，因為想買CP值高的螃蟹，希望蟹肉結實清甜，且不吃蟹膏的情況下，讓他最後決定衝一波新北市萬里的龜吼漁港買三點蟹和花蟹，「請問大家沾醬的調配都怎麼配呢？我打算洗乾淨放電鍋蒸」。

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言回應「不吃蟹膏就刪掉沙母吧，要肉甜通常都選三點蟹」、「花蟹好吃，只要新鮮不用調味蒸熟就好吃了」、「三點蟹、花蟹的肉清甜細緻」、「三點、花蟹各大漁港都可以吧，買活體的很難不好吃」、「三點煮火鍋很好吃」、「花蟹最好吃，三點蟹CP值最高，其他蟹沒這兩種好吃」、「吃蟹肉為主就三點蟹，有錢就上皇帝蟹（非帝王蟹）」、「活花蟹清蒸又甜又多汁，讚！」、「CP值高吃三點，想爽吃推花蟹」。

此外，也有老饕分享美味吃法，「螃蟹用蒸熟的最好吃」、「記得買回家先冷凍10分鐘凍暈牠，再趕快殺掉移除胃袋、鰓等內臟，並清洗乾淨清蒸」、「用昆布水清蒸，下面鋪豆腐，蟹黃再下，原鍋煮粥」、「拜託不要弄有的沒的醬，本身就很甜，會讓你想一吃再吃了」、「完全不用沾醬，平底鍋清蒸，好吃到爆」。