人跟人之間相處難免會有摩擦，貓咪之間亦然，日前網路上瘋傳一段貓咪互毆打詠春的影片，有趣的是，儘管雙方之間火藥味濃厚，但是2隻貓咪是短腿貓，加上出拳頻率相同，意外成了療癒景象，讓網友打趣調侃「不要再打了，要打就去練舞室打！」

網友日前在《TikTok》帳號「petsleague」上分享一段2隻短腿貓一言不合，互毆打詠春的影片，原本劍拔弩張的氣氛，在眾人看見2雙袖珍短小的粉拳不斷在空中交鋒，加上出拳頻率相同，像極了「雙貓跳恰恰」的滑稽模樣。

影片傳到貓咪社團，網友全被這畫面給療癒了，紛紛留言打趣笑說「一度以為主子是在跟鏡子打架！」、「我已經浪費了十分鐘在牠們身上了」、「直到牠們扭在一起我才發現不是鏡子反射」、「詠春拳喵問」、「一種伴舞跳不好變成打架的模式」。

事實上，類似的逗趣畫面，過去也有2隻老鼠在社區騎樓拳腳相向的互毆景象，被民眾捕捉到，肅殺的氣氛更讓一旁路過的貓咪也傻愣在原地，似乎有些不知所措。不少網友也直呼「湯姆貓與傑利鼠第3部？」、「太可愛了」、「天啊！這景象太罕見了」。