不少人大學畢業開始找工作的時候，才發現自己所就讀的科系能選擇的職業並不多，但有些人卻是一帆風順，「錢」途無限。對此，有網友就好奇發問，想知道除了醫牙、電資等熱門科系之外，還有哪些科系對未來比較有幫助。

一名網友在PTT八卦板以標題「醫牙電資以外還有什麼能讀的科系？」發文，表示每次問那些科系比較有前途時，大家的答案好像不外乎就是醫牙、電資最優，這讓他不禁好奇直呼「除了醫牙電資之外，還有什麼能讀的科系？」

文章曝光後掀起熱議，不少人紛紛提出自己的意見「隨便唸，以後考公務員」、「想賺錢，當業務就好，想讀書，就挑有興趣的」、「選有國考/執業執照和總額管制的。」、「國考專用科系，例如112森林，這種早早下定決心要考國考的，認命、人生穩定」、「如果不知道，那就邊工作，邊想。如果想通只想賺錢業務，不用想了，沒有比業務賺更多錢的。」

其中有絕大多數的網友全都狂推「財金系」，認為畢業後「錢」途不可限量「醫牙電資，再來就法律財金吧，其他就算了」、「除了醫牙電資以外，財金也過得很滋潤了」、「一堆假三類跨考台大財金」、「財金管院第一志願。」還有內行人分析「財金啦，就算是學店，考個官股櫃員熬個七八年就有百萬年薪，櫃員考試都選擇題很好準備，名額又多，學店想百萬的捷徑」。