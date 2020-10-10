職場有如一個小型社會，要怎麼和同事融洽相處也是一門學問。有名網友知道自己的薪水比同期進公司的同事還要多很多，但因為擔心被說話就沒有說出實情，好奇想知道如果大家站在他的處境，也會選擇隱瞞嗎？文章曝光後掀起熱議，大多數的網友都勸原PO「千萬不要說」。

一名網友在PTT的WomenTalk板以標題「自己薪水比同事高不少，會隱瞞嗎？」發文，表示自己的父母和公司內的VP（副總裁）是多年好友，所以就算是工作強度和份量都和同事差不多，薪水還是比同期高了2萬多元。

雖然同工不同酬的情況在職場上很常見，但因為擔心傳出去會被貼標籤，所以原PO都跟同事說他們的薪水是一樣的。這樣讓他好奇直呼「如果是你，你會選擇說出實情嗎？雖然說薪水也是隱私的一種，沒什麼好問的。」

文章曝光後掀起熱議，有網友覺得「其實你同事也跟你低報薪水」、「為什麼薪水要保密？同工不同酬要去跟老闆爭取，不是跟同事勾心鬥角」、「有問就說你在意這部分隱私，別說謊，免得他是已知還試探問你就尷尬了」。

但大部分的網友都勸原PO千萬不要講「會隱瞞，你不知道別人或許會眼紅」、「再好都不能說，同事間一定會傳開」、「畢竟你不是靠能力拿高薪，講了公司內流言滿天飛，你父母的朋友聽到會怎麼看你？」、「不說，你想讓你爸。的朋友難為情嗎？」、「不會，就連好友也不見得需要說啊！談到錢真的傷感情」。