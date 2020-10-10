「弱肉強食是大自然界不變的殘酷法則」雖然說消滅其他生物求生也是一種維持規律的正常現象，但親眼目睹還是令人十分震撼。 一名男子日前就在「搖滾區」意外目睹一隻響尾蛇吞食獵物的景象，讓他忍不住驚呼「一輩子忘不了」。

國外一名男子意外目睹巨大響尾蛇吞食兔子的景象。(影片來源FB/Vaquero Outdoors/如遭刪除請見諒)

根據外媒報導，美國德州伊格爾帕斯（Eagle Pass）一名叫做尼科爾斯（Brandon Nichols）的男子，上個月21日上午到農場工作時，無意間在草叢發現一隻棉尾兔2眼直視前方，僵直的躺在地上，詭異畫面讓尼科爾斯好奇的上前查看。沒想到卻突然發現後方竄出一隻又粗又肥且長達180公分的巨大響尾蛇。

響尾蛇緩緩爬行到兔子前方，接著張開血盆大口，將牠一點一滴地吞進肚裡，整個過程耗時約30分鐘，飽餐後便迅速從草叢中消失。尼科爾斯透露，兔子從頭到尾沒有掙扎，很有可能是早已遭響尾蛇用毒液攻擊身亡，他也指出「我很幸運能見證這麼令人驚嘆的事情，這是我見過最酷的事情之一，也是我第一次看見這麼大的蛇」。

I’ve been fortunate enough to witness lots of amazing things. This is no doubt one of the coolest things I’ve seen.... 由 Vaquero Outdoors 發佈於 2020年9月21日 星期一

粉專「南德州狩獵協會」（South Texas Hunting Assoc.）事後分享這段影片，不少網友看了紛紛留言「讓人驚嘆的畫面」、「天哪這隻蛇也太大隻了吧」、「無法置信」、「如果是我在現場肯定無法像你一樣冷靜」、「好厲害，知道頭在哪裡，蛇好像總是先從頭吃起」、「太胖了，是因為牠準備要過冬了嗎？還是剛剛吃了很多隻。」