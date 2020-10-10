和朋友聚會總是喜歡小酌幾杯，但要小心不要醉過頭，以免做出格的事情。有網友日前深夜在街上遇到一名穿著火辣的正妹，疑似因為喝醉在路邊跳起香豔熱舞，讓他當場傻眼，短短14秒的影片PO上網後也掀起暴動。

一名網友在臉書社團「爆廢公社公開版」發文，表示他8號晚間在路上遇到一名疑似喝醉的正妹，只見她打著赤腳雙腿開開，在人來人往的大街上將電線杆當成鋼管，撐在地板上賣力的扭動電臀，大尺度的動作讓人看了好害羞。原PO也搞笑配上旁白「社會再走，基本功夫要有，勤練就是最好用的方法，只要有心練習，妳也是可以的」。

文章曝光後掀起熱議，不少網友紛紛留言「求那根電線桿陰影」、「止癢嗎？」、「有沒有想過路燈的感受」、「原來朋友在罵『去X電火柱仔』是真的」、「電線桿表示:當時我害怕極了」「十八招再現江湖」、「覺得我需要趕快去救她」。

還有人開玩笑表示，她應該是中了周星馳經典電影《鹿鼎記》中的超強春藥「我愛一條柴」，根據電影裡的設定，身中此毒的人將會無法克制地不停追逐條狀或者棒狀物，不管如何反抗都無法阻止。