寵物是家裡重要的一份子，不僅給予主人們陪伴，有時候牠們還會做出一些出乎意料的貼心行為！國外一戶人家要開車出門時，不幸碰上汽車拋錨的情況，車上的2名男子立刻下車想把它推上坡道，就在下一秒，一隻大金毛竟也從車上跳了下來，跟著男子一起推車，讓在場的人都忍不住爆笑。

根據外媒報導，這段影片由女網友凱拉（Kayla Wilson）分享到《抖音》上，從畫面中可以看見，在她的前方有一輛車拋錨在住家外面，車上的2名男子只好下車想要把它推上一旁的坡道，但不管怎麼施力都還是推不太動。

沒想到下一秒，一隻黃金獵犬突然從駕駛座跳出，跑到車子後面和2名男子一起出力，讓凱拉和車上的人瞬間爆笑，那2名男子發現愛犬的行為後也忍不住笑了出來，但手也因此沒力，車子就這樣滑下坡道，但阿金似乎沒有意識到自己「幫了倒忙」，乖巧地站在後方搖著尾巴。

凱拉也在文中無奈說道：「我的狗真是個傻瓜，但至少牠在努力幫忙」，影片曝光後，立刻吸引超過180萬次的觀看次數，網友們都被阿金暖心的舉動給逗笑了，「我的天啊，牠真是一個乖孩子！」、「狗說：我為這個家付出太多了」、「最可愛的小幫手！」、「牠看起來對於自己的『幫忙』很滿意哈哈」。