日式料理深受許多台灣人喜愛，尤其是生魚片更是有不少支持者，但海鮮類的料理價格通常都比較高昂。最近，有網友就分享了在屏東吃到的「滿盤生魚片」，價格竟只要300元，讓很多北部人都直呼超羨慕！

這名網友在PTT上發文，表示自己近日到屏東的餐廳吃飯，點了一盤生魚片，從他分享的照片可以看到，滿滿一大盤共有約5、6種魚類，厚度也相當驚人，但這樣一盤價格卻只要300元，讓PO主忍不住驚呼：「南部生魚片未免也太便宜」，同時也好奇詢問這樣在北部大概要多少錢。

網友們看到PO文和照片都相當震驚，不少北部人也都感到十分羨慕，「傻傻的，屏東都這種價格啦」、「屏東便宜生魚片，全台灣到底誰會不知道」、「在基隆同樣價位切三百，有這二份之一的量就偷笑了」、「吃的東西是真的還蠻羨慕南部人的，便宜大碗」、「北部人感到悲憤，哭暈在廁所」、「佛到哭欸」。

但有內行網友透露，這間餐廳位在後壁湖，而且老闆也有規定，必須先點滿一桌菜後，才可以用這麼便宜的價格單點這樣一盤豐盛的生魚片。