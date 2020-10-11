現代科技十分發達，網路購物也越來越普及，不少人都會透過網購來買自己日常所需的用品。但在英國，有一名男子網購18年的時間，卻從來不將包裹拆開，直到他過世後，弟弟前來整理遺物才發現這些已經塞爆住處的包裹，原本想當作垃圾處理，然而一拆卻驚覺這堆物品的總價值竟高達400萬英鎊（約新台幣1.5億）！

根據外媒報導，64歲的工程師拉曼（Ramann Shukla）從2002年開始網購，每個星期五都會有裝滿包裹的送貨車來到他家，但拉曼卻從來不拆開這些包裹，反而將它們堆滿了自己有三個房間的家和2個車庫、24個移動式垃圾箱，他甚至還租了一棟公寓來存放包裹，據悉拉曼將包裹作為自己的投資事業，計畫在退休後靠著售賣包裹裡的東西賺取生活費。

然而，拉曼卻在今年因為心臟病過世了，他的弟弟除了要處理後事之外，也來到了哥哥的住處整理遺物，當他踏進屋內、看見塞滿住家的包裹時瞬間驚呆了，叫來拍賣行幫忙清理房子，8名男子花了共180小時，裝滿3輛貨車後才終於將包裹清空。

經過拍賣師整理，發現這6萬多件的包裹中竟沒有一樣是真正的垃圾，其中包含了李小龍的周邊商品、披頭四親筆簽名黑膠唱片以及甘迺迪、邱吉爾和貓王等知名人士的親筆簽名照片或信件、6000多套漫畫、4000多部稀有書籍、樂器、珠寶等物品，總價值高達400萬英鎊。

拍賣師泰瑞（Terry Woodcock）對此也感到非常震驚，「這個收藏令人難以置信」，只不過關於拉曼支付這些包裹的費用從何而來卻成為了永遠的謎團。